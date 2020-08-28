Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Resmi Gazete'de yayınlandı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Eylül kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesabından kısa çalışma ödeneği uzatılmasına dair yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı bilgi verdi. Bakan Selçuk Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem desteklerinin; işsizlik ödeneği , nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte verildiğini açıkladı. Peki **kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi nedir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

İş yerindeki çalışma oranının en az dört hafta süreyle durdurulması, ekonomik ve bölgesel kriz gibi nedenlerde verilen kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek merak ediliyor. Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği hem işverenler hem de çalışanların mağdur olmaması adına verilmeye başlanmıştı. Bakan Selçuk Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında verilmeye devam eden kısa çalışma ödeneğinin Temmuz ayından sonra bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki kısa çalışma ödeneği hangi tarihlerde yatıyor?