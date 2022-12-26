EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik konu konuşulacak. EYT askerlik borçlanması son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? gibi soruların yanıtları da şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI SON DAKİKA!

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında en önemli gündem maddesi EYT. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar masaya yatırılacak. EYT askerlik borçlanması ile ilgili son dakika açıklamaları gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtlamıştı. Bakan Bilgin, bu ay içerisinde çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

EYT’DE GÖZLER BEŞTEPE’DE

Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.

Bakan Bilgin EYT'ye dair yaptığı açıklamada "Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak" ifadelerini kullandı.

