FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

26.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca EYT'li emekli olabilmek için gün sayıyor. Bu kapsamda yapılacak olan son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Masadaki en kritik gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT konusu olacak. EYT'de askerlik borçlanması ile ilgili yeni gelişmelerin olup olmadığı da şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik konu konuşulacak. EYT askerlik borçlanması son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? gibi soruların yanıtları da şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT 4

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI SON DAKİKA!

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında en önemli gündem maddesi EYT. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar masaya yatırılacak. EYT askerlik borçlanması ile ilgili son dakika açıklamaları gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

EYT 3

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtlamıştı. Bakan Bilgin, bu ay içerisinde çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EYT 5

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

EYT 2

EYT’DE GÖZLER BEŞTEPE’DE

Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.

Bakan Bilgin EYT'ye dair yaptığı açıklamada "Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazırlıklar tamamlandı! Merkez Bankası duyurdu, uygulama yeni yılda başlıyorHazırlıklar tamamlandı! Merkez Bankası duyurdu, uygulama yeni yılda başlıyor
Ev alıp satacak olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren...Ev alıp satacak olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren...
Memur ve emekli zamları için kritik tarih!Memur ve emekli zamları için kritik tarih!
Anahtar Kelimeler:
eyt son dakika eyt son durum

En Çok Okunan Haberler

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Maça damga vurdu! 90+3. dakikada tüm stat dondu kaldı...

Maça damga vurdu! 90+3. dakikada tüm stat dondu kaldı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.