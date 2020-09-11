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EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Hizmet süresi ve prim gün sayısı gibi şartları yerine getiren milyonlarca vatandaş, emeklilikte yaşa takıldı. Yaş doldurmayı bekleyen birçok vatandaş, EYT'lileri ilgilendiren iyi haberin gelmesini bekliyor. İktidar tarafından her seferinde "Gündemimizde yok." açıklamaları gelse de yaşa takılanlar mücadelesini sürdürüyor. Peki, EYT yasası çıkarsa kimler emekli olacak?

EYT yasası çıkarsa... İlk onlar emekli olacak!

Günümüzde vatandaşlar, emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı bir şekilde çalışmalı ve kanunda belirtilen prim gün sayısı ile hizmet yılının yanında yaş şartını da yerine getirmelidir. Milyonlarca vatandaş hem prim gün sayısını hem de hizmet yılını doldurmalarına rağmen yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamadı. Yaşları ilerleyen ama emeklilik yaşına ulaşamayan vatandaşlar, artık işverenlerin yaşı ilerlemiş insan çalıştırmak istemediğini söylüyor ve mağdur olmamak için bir an önce emekli olmak istiyor.

Kendilerini emeklilikte yaşa takılanlar olarak tanımlayan vatandaşlar, EYT’lileri sevindirecek yasanın bir an önce çıkmasını umuyor. Uzun süredir hem bakanlıklar hem de cumhurbaşkanlığı kanadından emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren olumlu bir açıklama gelmedi. Ayrıca yetkililer her seferinde bu durumun şu anda gündemde olmadığını belirttiler. Fakat hem muhalefet partilerinin baskısı hem de emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın ısrarı ile ileride bu durum değişebilir.

5.4 MİLYON KİŞİ EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILDI

Şu anda sayıları beş milyonu aşan vatandaş, emeklilikte yaşa takılmış bir vaziyette maaşlarına kavuşacakları tarihi bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un 2018'in sonunda verdiği bu sayı, arada geçen dönemde artmış ya da azalmış olabilir. Zira her ay yeni vatandaşlar emekli olurken aynı zamanda yeni vatandaşlar da hizmet süresi ve prim gün sayısı şartını tamamlayıp emeklilikte yaşa takılıyor.

SÜREÇ ON SENEYE YAYILACAK

Daha önce de vurguladığımız üzere şu anda emeklilikte yaşa takılanları sevindirecek bir gelişme söz konusu değil. Ama bugün yasa kabul edilse ve emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemeler uygulanmaya başlasa bile bütün EYT’liler aynı anda emekli olamayacaklar.

Uzmanlar, emekliliğin en az on senelik bir döneme yayılacağını ve yaşa takılanların gruplar halinde emekli olacaklarını söylüyor. Yasanın kabul edilmesi halinde kısa bir süre içerisinde yaşa takılıp emekli olamayanların sayısının 750 bin ile 1 milyon arasına düşeceği de bildiriliyor. Ayrıca yasanın kabul edilmesi halinde, yaşa takılanların emekli olmasıyla birlikte bütçeye 14.4 milyar Türk lirası tutarında ek bir maliyet yansıyacağı düşünülüyor.

ÖNCE KİMLER EMEKLİ OLACAK?

Prim gün sayısını ve hizmet yılını tamamlayıp yaşı bekleyen vatandaşlar arasında önceliğin doğal olarak daha az süresi kalan vatandaşlara verileceği tahmin ediliyor. Bu konunun tam olarak öğrenilebilmesi için düzenlemenin yayınlanması ve bütün detayların ortaya çıkması gerekiyor. Fakat emeklilik yaşına 3 yıl olan bir vatandaşla 7 yıl olan bir vatandaşı düşündüğümüzde 3 sene kalan vatandaşın daha erken emekli olacağını söyleyebiliriz.

Kaynak

https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/eyt-yasasi-cikarsa-kimler-yararlanabilecek?page=8

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/eyt-lerde-son-durum-yasa-cikarsa-kimler-ne-zaman-emekli-olabilirler/340139/

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