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EYT'de 2 milyon kişiyi ilgilendiren haber! Hesaplamalar yapıldı! Maliyeti belli oldu

15.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların dört gözle beklediği EYT düzenlemesi sürecinde son günlere gelindi. Son günlerin en çok konuşulan konusu EYT’de yaş sınırı olurken, yapılacak yaş düzenlemesi sonrası sayısı 2 milyonu bulan EYT’linin maliyetinin yaklaşık 300 milyar lira olduğu iddia edildi.

EYT'de 2 milyon kişiyi ilgilendiren haber! Hesaplamalar yapıldı! Maliyeti belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayarken, düzenlemenin detayları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan EYT toplantısının ardından ‘düzenlemeye yaş sınırı getirilmesi’ gündeme geldi. Herhangi bir sınırlama getirilmeden yapılacak düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişinin emeklilik hakkına erişeceği tahmin edilirken, devlete oluşturacağı maliyet hesaplanmaya başladı. EYT’linin maliyetinin yaklaşık 300 milyar lira olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda EYT düzenlemesinden faydalanabilmek için prim gün sayısı ve yıl şartının yanı sıra kadınlarda 48, erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı getirilmesi üzerinde durulduğu belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda Türkmenistan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son günlerde bir tartışma var. Bir yaş şartı getirilecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? Bu konuyla ilgili nihai alınan bir karar var mı? Kapsamı, çerçevesi ne olacak?" sorusunu, "Öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız.
Olay bu" sözleriyle cevapladı. (İHA)


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EYT maliyet

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