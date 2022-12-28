EYT emekli olma şartları nelerdir? EYT prim, gün sayısı nedir? İşte emeklilik şartları

Ben ne zaman emekli olabilirim? sorusu, EYT'de nihai kararın açıklanması sonrası araştırılmaya başlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdelenen habere göre yaş şartı uygulanmayacak. Emeklilik hayali kuranların yakından takip ettiği EYT'de son durumun belli olması sonrası araştırmalar hız kazandı. İşte EYT emeklilik şartları...

ERDOĞAN EYT'DE SON DURUMU AÇIKLADI

'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.2 milyon kişinin emekli olacağını ve EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca işveren içinse kıdem tazminatı yükünü hafifletecek KGF paketi desteği sağlanacağını bildirdi.

EYT EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

EYT şartları şunlardır:

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

EYT PRİM, GÜN SAYISI NEDİR?

EYT, 8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ertelenenleri ifade ediyor.

Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor.

Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi kadın 20, erkek 25 yıl ve prim ödeme 5000 günün sağlanması gerekiyor.

Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ve ödeme koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.



