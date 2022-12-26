EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı… EYT’de yaş sınırı ve tarih düğümü için gözler Kabine Toplantısı'nda

Asgari ücret telaşı biterken, şimdi ise sırada EYT yasası var. Hükümet Temmuz’dan beri çalışmalarını sürdürdüğü Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için bugün tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Şimdi ise milyonlarca kişinin aklında iki soru var. ‘EYT’de yaş sınırı olacak mı?’ EYT ne zaman açıklanacak?’ Tüm bu konuların bugün saat 15.00’teki Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.

EYT’DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılın son toplantısı öncesinde EYT ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Daha önce 1,8 milyon kişinin EYT kapsamında yer aldığını aktaran Bakan Bilgin bu rakamın 1,9 milyon olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin yaş sınırlaması için ‘evet’ demezken, ihtimal dahilinde olabileceğini söyledi ve, “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” ifadelerini kullandı. Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini de verdi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT’ de en çok merak edilen bir diğer konu ise takvim. Geçtiğimiz hafta AK Partili vekiller Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. AK Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023’te yeniden başlayacak. Bu gelişme ile yılsonuna kadar ‘masadan kaldırılması’ beklenen EYT düzenlemesinin 2023’e sarkabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak hem yaş sınırı hem de takvime ilişkin merak edilenleri, saat 15.00’te başlayacak Kabine Toplantısı’nın ardından Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi saat 19.00 civarında duyurması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI EYT’DE MALİYETİ KARŞILADI

ETY’de son duruma ilişkin Habertürk TV’ye konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete gelen yüzde 54’lük zam ile EYT’nin maliyetinin de çözülmüş olduğunu ifade ederek, “EYT’nin bir maliyeti yok. Yaklaşık 8-9 milyon çalışanın aylıklarına yüzde 54’lük bir zam yapıldı. Toplamda devletin sigorta primi ve vergileri yaklaşık aylık olarak 28 milyar daha arttı. Asgari ücret zammı da hemen sigorta primlerine yansıyor. Bu durumda yük özel sektörün üzerine yıkılacak gibi gözüküyor ama onlar da fiyatlarına, hizmetlerine zam yapacak. 1,5 milyon emeklinin maliyeti 8,5 milyar TL. Asgari ücretin artışı ile EYT’nin maliyeti kendiliğinden çıktı” diye yorumda bulundu.

KABİNE TOPLANTISI’NDA GÜNDEM EKONOMİ

Kabine Toplantı’sının diğer gündem maddeleri ise memur ve emekli zamları ile fahiş fiyat artışları olacak. Ayrıca Erdoğan, Karadeniz doğalgazı konusunda "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti.

Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde olan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar Kabine gündemde olacak. Öte yandan yeni yılda esnafa verilecek desteklere bir parantez açılacak.



