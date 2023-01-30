FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT için tüm gözler o saatte! Sırada 2000 sonrası emekliler var: İntibak yasası geliyor… SGK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek

EYT için tüm gözler o saatte! Sırada 2000 sonrası emekliler var: İntibak yasası geliyor… SGK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek

30.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: “EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak? Soruları gündemdeki sıcaklığını koruruken gözler Ankara’ya çevrildi. EYT düzenlemesi için emeklilik şartları, askerlik, doğum borçlanması, staj gibi konularda soru işaretlerini giderecek açıklama saat 11.00’de gelecek. İlk maaşlar içinse 1 Mart sonrası işaret edildi. Yaşa takılanlar sorunun ardından ise 2000 sonrası emekliler için intibak yasası hazırlıklarının başladığı öğrenildi.

EYT için tüm gözler o saatte! Sırada 2000 sonrası emekliler var: İntibak yasası geliyor… SGK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek

EYT son dakika haberleri: EYT yasası için Meclis ikinci hamleyi bugün saat 11.00’de yapacak. Kanun taslağı AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanırken bugün Meclis başkanlığına sunulacak. Ardından ise Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT’de son durum milyonlar tarafından heyecanla takip edilirken “EYT ne zaman çıkacak?” sorusu da böylece yanıt bulacak. EYT düzenlemesinin ardından ise uzun süredir çıkması beklenen 2000 sonrası SGK ve Bağ-Kur emeklileri için intibak yasası konusunda çalışma yapılacağı öğrenildi. Peki EYT’de emeklilik şartları ne olacak? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? İşte haberin detayları…

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı... EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

iStock-1205733958

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU’NDAN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. EYT’nin ne zaman çıkacağına ilişkin soruya yanıt veren Akbaşoğlu, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.

para (10)

EYT’DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABINDA 3 AYRI DÖNEM

İlk maaşların 1 Mart sonrasına yetişmesi için çalışmalar hızlanırken, en düşük emekli maaşı konusundaki belirsizliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu sözlerle gidermişti:

"EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabii ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz.”

para (26)

EYT’liler maaşları diğer emeklilerde olduğu gibi 1999 yılı öncesi, 1999 yılı - 2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama ile yapılacak. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.

para (54)

2000-2008 ARASINDAKİ SİGORTALILARA DA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

EYT’nin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da bir iki yıl geri getirecek bir çalışma olduğu da öğrenildi. Bu çalışmanın ise seçim sonrası dönemde gündeme getirilmesi bekleniyor.

para (41)

İNTİBAK YASASI YOLDA

Uzun süredi talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor. Bu konuya ilişkin de SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olacağı belirtiliyor.

para (68)

EMEKLİ MAAŞINA 1.300 LİRALIK FARK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 61.5 zamlanmıştı! Yarın son gün...Yüzde 61.5 zamlanmıştı! Yarın son gün...
Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…
Bakanlık harekete geçti! 0 km otomobil satışına incelemeBakanlık harekete geçti! 0 km otomobil satışına inceleme
Anahtar Kelimeler:
intibak yasası EYT

En Çok Okunan Haberler

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Erdoğan'a gönderildi! "Emekliler hâlâ çözüm bekliyor"

Erdoğan'a gönderildi! "Emekliler hâlâ çözüm bekliyor"

Her ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilir

Her ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilir

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor

EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.