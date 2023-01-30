EYT için tüm gözler o saatte! Sırada 2000 sonrası emekliler var: İntibak yasası geliyor… SGK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek

EYT son dakika haberleri: EYT yasası için Meclis ikinci hamleyi bugün saat 11.00’de yapacak. Kanun taslağı AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanırken bugün Meclis başkanlığına sunulacak. Ardından ise Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT’de son durum milyonlar tarafından heyecanla takip edilirken “EYT ne zaman çıkacak?” sorusu da böylece yanıt bulacak. EYT düzenlemesinin ardından ise uzun süredir çıkması beklenen 2000 sonrası SGK ve Bağ-Kur emeklileri için intibak yasası konusunda çalışma yapılacağı öğrenildi. Peki EYT’de emeklilik şartları ne olacak? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? İşte haberin detayları…

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU’NDAN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. EYT’nin ne zaman çıkacağına ilişkin soruya yanıt veren Akbaşoğlu, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.

EYT’DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABINDA 3 AYRI DÖNEM

İlk maaşların 1 Mart sonrasına yetişmesi için çalışmalar hızlanırken, en düşük emekli maaşı konusundaki belirsizliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu sözlerle gidermişti:

"EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabii ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz.”

EYT’liler maaşları diğer emeklilerde olduğu gibi 1999 yılı öncesi, 1999 yılı - 2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama ile yapılacak. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.

2000-2008 ARASINDAKİ SİGORTALILARA DA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

EYT’nin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da bir iki yıl geri getirecek bir çalışma olduğu da öğrenildi. Bu çalışmanın ise seçim sonrası dönemde gündeme getirilmesi bekleniyor.

İNTİBAK YASASI YOLDA

Uzun süredi talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor. Bu konuya ilişkin de SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olacağı belirtiliyor.

EMEKLİ MAAŞINA 1.300 LİRALIK FARK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.



