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EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu? 31 Mart'a dikkat!

30.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ilk maaş ödemeleri için geri sayım başladı. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki ay maaş alabilmeleri için başvurularını 31 Mart 2023 Cuma gününe dek tamamlamaları gerekiyor. İşlemlerini tamamlayanların gözü ilk emekli aylığı ödeme tarihinde. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak? İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılar...

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu? 31 Mart'a dikkat!

EYT ilk maaş ödemeleri Nisan ayının yaklaşması ile birlikte işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle başlayan başvuru süreci sona eriyor. Şimdi, birçok kişinin aklında tek bir soru var: EYT ilk maaş ne zaman yatacak? İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili detaylar...

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EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT'liler ilk maaşlarını Nisan'da alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur"

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BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: "EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK"

EYT'liler ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz.

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Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

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