FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT ne yasalaştı mı? 2023 EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!

EYT ne yasalaştı mı? 2023 EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!

05.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'nin yürürlüğe girmesi 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği EYT müjdesini verdi. Belirli şartları sağlayan EYT'liler yaşa takılmaksızın emekli olabilecekler. Bu gelişmler sonrası EYT'nin ne zaman yasalaşacağı merak konusu oldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? 2023 EYT ne zaman meclise sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte EYT 2023'de son durum...

EYT ne yasalaştı mı? 2023 EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!

EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı kapsayan EYT düzenlemesi yakın zamanda yürürlüğe girecek. 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren EYT'nin yasalaşması sonrası vatandaşlar emekli olarak aylıklarını alabilecekler. Peki, EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak?

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT ile ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT’de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, “Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık” ifadelerini kullanırken sözlerine şöyle devam etti;

-"Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."

para 100

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EYT'de emeklilik için başvurular henüz alınmıyor. EYT başvuruları için düzenlemenin Meclis'e gelip ardından yürülüğe girmesi gerekiyor.

para3

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT'nin meclise sunulması ve yürürlüğe girmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu adımlar sonrası ilk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zincir marketlerden birbiri ardına yeni adım! Zincir marketlerden birbiri ardına yeni adım!
Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!
Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete maaş EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar cumhurbaşkanı erdoğan emekli

En Çok Okunan Haberler

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

Ne kadar emekli maaşı alırım? Herkes merak ediyor...

Ne kadar emekli maaşı alırım? Herkes merak ediyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.