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EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? EYT son dakika haberleri

26.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar gündemdeki açıklamaları araştırıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sayısının aralık başında 1 milyon 900 bin olduğunu açıkladı. Bakan Bilgin açıklamasında Kabine Toplantısı’na işaret etti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? EYT son dakika haberleri

EYT'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Asgari ücret açıklamasının ardından gözler EYT haberlerine çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar kendileri ile ilgili düzenlemeyi heyecanla beklemeye başladılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme geleceğini duyurdu. Bakan Bilgin toplantıda, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sunum gerçekleştirecek.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini verdi.
"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.
Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğini kaydederek, "İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'E GİTMİŞ OLUR"

Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.
"İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşecek mi?" sorusu üzerine Bilgin, "Bu işverenlerin kredi limitleriyle ilgili değil. EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz." dedi.

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Bilgin, "Emekli olanlar, çalışmaya devam ederlerse, aynı işçiler işlerinde çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O destek primi şimdi yüksek, emekli olup çalışanları, çalıştırmasınlar diye yüksek. Onu emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
EYT'lilerin sayısına ilişkin soruya Bilgin, "Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. 1 milyon 900 bin kişi, yaş şartı hiç konmasaydı, diğer iki şartı yani prim gün sayısını ve süresini yerine getirdiyse emekli olabilecekti. Bunların yaklaşık 400 bini memur, yaklaşık 480 bini Bağ-Kur'lular, çoğunluğu da 4A'lılar yani özel sektörde ağırlıklı olarak çalışanlar. Hiç işi olmayan, bir yerde çalışmayan ama yaşı bekleyenlerin sayısı da 274 bin kişi." yanıtını verdi.
Bilgin, yaş sınırı olması halinde EYT'lilerin aşağı yukarı yarısının bu yıl, yarısının da gelecek yıl emekli olacağını söyledi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

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