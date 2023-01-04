EYT ne zaman yasalaşacak? 2023 EYT ne zaman meclise sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum

EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı kapsayan EYT düzenlemesi yakın zamanda yürürlüğe girecek. 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren EYT'nin yasalaşması sonrası vatandaşlar emekli olarak aylıklarını alabilecekler. Peki, EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak?

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT ile ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT’de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, “Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık” ifadelerini kullanırken sözlerine şöyle devam etti;

-"Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EYT'de emeklilik için başvurular henüz alınmıyor. EYT başvuruları için düzenlemenin Meclis'e gelip ardından yürülüğe girmesi gerekiyor.

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT'nin meclise sunulması ve yürürlüğe girmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu adımlar sonrası ilk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.



