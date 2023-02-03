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EYT prim günü hakkında son dakika açıklaması! EYT'de yeni şart getirildi mi? Başvuru ve ilk maaş için geri sayım

03.02.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş şartının kaldırıldığı müjdesini vermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği iddialarına yanıt verdi.

EYT prim günü hakkında son dakika açıklaması! EYT'de yeni şart getirildi mi? Başvuru ve ilk maaş için geri sayım

EYT’nin ne zaman yasalaşacağı ve EYT şartları merak ediliyor. EYT ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı. Akbaşoğlu açıklamasında kademeli prim sistemi getirildiği iddialarına yanıt verdi ve EYT teklifinin salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini aktardı.

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KADEMELİ PRİM SİSTEMİ İDDİALARINA YANIT

EYT düzenlemesine yönelik iddialara tepki gösteren Akbaşoğlu, "Teklifimizle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira. AK Parti'den önce çıkan kanun üç şart getirmişti; sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı. Biz bu üç şarttan yaş şartını ortadan kaldırarak 2 milyon 250 bin insanımızın 2023 içinde emekli olabilmek hakkını getiriyoruz. Allah'ın izniyle aileleriyle beraber 10 milyon insanımıza dokunmuş oluyoruz. Sigortalılık süresini 9 Eylül 1999'dan öncesine taşıyabilen bütün kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, 3-5 sene sonra bu yasadan yararlanabilme haklarını getiriyoruz. Onların da yaklaşık 5 milyon çalışanımız olduğunun bilinmesini istiyorum." dedi.

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GÖZLER SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Akbaşoğlu açıklamasında EYT teklifinin salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini aktardı. Vatandaşlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabilecekler.
Başvurular e-Devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek yapılabilecek. Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı." dedi.

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MAAŞLAR 1 MART TARİHİNDEN İTİBAREN ALINABİLECEK

Yürürlükteki mevzuata göre, EYT'lilerin, hangi ay müracaat ettilerse takip eden ay başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazandığına değinen Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler." dedi.
Akbaşoğlu, 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini dile getirdi.

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