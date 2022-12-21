EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT ne zaman çıkacak? Meclis’ten gelen haber herkesi şaşırttı: 7 gün içinde...

EYT son durum için milyonlarca vatandaş meraklı bekleyişini sürdürüyor. Çalışmalarda sona yaklaşılan Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için en kapsayıcı düzenleme yapılacağı ifade edilmişti. EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin 2023’e sarkması durumu söz konusu. İşte EYT son dakika haberinin detayları…

“EYT’Yİ 2023 ÖNCESİ MASADAN KALDIRIYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de yaş sınırı için çok kritik bir mesaj vermiş ‘en kapsayıcı şekilde düzenleme’ yapılacağını duyurmuştu. Yasanın çıkacağı tarihe ilişkin bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, “Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız” ifadelerini kullandı.

MECLİS YIL BİTMEDEN TATİLE GİRİYOR

Ancak yılın bitmesine sadece 10 gün kala Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) beklenmeyen bir haber geldi. AK Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. AK Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023’te yeniden başlayacak. Bu gelişme ile yıl sonuna kadar ‘masadan kaldırılması beklenen’ EYT düzenlemesinin 2023’e sarkabileceği yorumları yapıldı. Bir grup ise EYT’nin 7 gün içinde çözüme kavuşturulacağını savundu.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Şimdi getireceğiz dediniz ama 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca, sözleşmelilere kadro sözünüz var, sözleşmelilere kadroyu vermeden gidiyorsunuz" diyerek duruma tepki gösterirken Özel’e yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan geldi.

“TEKNİK ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ”

Tunç, "EYT düzenlemesinde teknik konular üzerinde çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Sözleşmeli personelin kadroya alınması teklifimizi de en yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin beklentilerine cevap vermeye, insanımızın refahını yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



