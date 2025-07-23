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Faiz yok, kolay ve hızlı başvuru! Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 90.000 TL
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Faiz yok, kolay ve hızlı başvuru! Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 90.000 TL

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Acil bir harcamanız çıktıysa ya da uzun zamandır nakit sıkışıklığı nedeniyle ertelediğiniz bir ihtiyacınız varsa, çözüm sandığınızdan daha yakın olabilir. Dakikalar içinde bankaya gitmeden mobil başvuruyla %0 faizli 90.000 TL kampanyasından yararlanabilirsiniz. Akbank'ın mobilden müşteri olanlara özel bu kampanyasıyla ilgili tüm detayları öğrenmek isterseniz içeriğimizi okumaya devam edin...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Faizsiz 90.000 TL nasıl alınır?

Faiz yok, kolay ve hızlı başvuru! Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 90.000 TL 1

Günlük harcamalar, beklenmedik masraflar ya da uzun süredir ertelediğiniz ihtiyaçlar için faizsiz bir çözüm kulağa nasıl geliyor? Akbank, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan bireylere özel, 90.000 TL’ye varan sıfır faizli nakit destek sunuyor. Kampanya kapsamında; 65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli Taksitli Artı Para ve 25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli Taksitli Avans %0 faizle kullanılabiliyor.

Bu fırsattan yalnızca ilk kez mobilden Akbanklı olanlar yararlanabiliyor. Şubeye gitmenize gerek yok; tüm süreci yalnızca cep telefonunuzdan tamamlayabiliyorsunuz. İşte başvuru adımları:

Akbank Mobil'den 'Akbanklı Olmak İstiyorum' adımlarını takip ederek 08.00 - 01.00 saatleri arasında şubeye gitmeden dakikalar içinde müşterimiz olabilirsiniz.

Mobil'den Akbanklı olmanıza özel avantaj ve kampanyalardan hemen faydalanabilirsiniz!

  • İlk adım, Akbank Mobil uygulamasını indirmek.
  • Uygulama sayfasına girip telefon numaranızı yazarak indirme linkini SMS ile alabilir ya da QR kodu okutarak uygulamayı kolayca yükleyebilirsiniz.
  • Akbank Mobil’e girdikten sonra, “Akbanklı Olmak İstiyorum” adımlarını takip ederek süreci başlatmalısınız. Bu şekilde 08.00 - 01.00 saatleri arasında şubeye gitmeden dakikalar içinde müşteri olabilirsiniz.
  • Banka başvurunuzu kendi kredi politikaları doğrultusunda değerlendirir ve uygun bulunmanız durumunda faizsiz destek hesabınıza tanımlanır.
Hemen Başvur

Kampanyadan kimler yararlanabiliyor?

Faiz yok, kolay ve hızlı başvuru! Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 90.000 TL 2

Bu kampanyadan yalnızca Akbank mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olan bireyler yararlanabiliyor. Daha önce Akbank müşterisi olan kişiler kampanyadan faydalanamıyor. Uzaktan müşteri olma işlemini mobil cihazınız üzerinden şubeye gitmeden tamamlamanız gerekiyor. Eğer kurye ile evrak teslimi seçeneğini kullanacaksanız, belgelerinizin 31 Temmuz 2025’e kadar bankaya ulaşmış olması şart. Tüm süreç başarıyla tamamlandığında, %0 faizli kredi ve taksitli avans fırsatından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Hemen Başvur

İşte detaylı kampanya koşulları...

Faiz yok, kolay ve hızlı başvuru! Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 90.000 TL 3

  • Kampanyadan 16 Temmuz – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank uygulamasını indirerek, “Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

  • Artı Para başvurusu “Akbanklı Ol” sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir. Taksitli avans için ise yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez Axess Troy asıl karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 31 Temmuz tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31 Ağustos tarihine kadar faydalanabilecektir.

  • Mobilden Akbanklı olanlar, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde Artı Paraya başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 14 Ağustos 2025’e kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek başvurularını yapabilirler. Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak taksitli avans kampanyasından da faydalanabilir.

  • Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 65.000 TL’ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Artı Para ve 25.000 TL'ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır.

  • Kampanya koşulları çerçevesinde, resmî tatil ve hafta sonlarında Mobil’den Akbanklı olan katılımcılar için tanımlama süreci, takip eden ilk iş günü itibarıyla başlayacak ve artı 3 iş günü içinde sonuçlanacaktır. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilerimiz, Artı Para limitleri tanımlanmasının ardından 2 iş günü içerisinde kampanyadan yararlanabilir hale gelecektirler.

  • “Akbanklı Olma süreciniz, “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklamanız, sonrasında kişisel bilgilerinizi doldurmanız ve telefonunuza gelen cep şifreyi başarılı girmeniz itibarıyla
    Kampanyadan 16 Temmuz 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında bankamız herhangi bir ürün/hizmetini aktif olarak kullanmayan ve bankamızda inaktif statüde yer alan müşterilerde, Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” butonu üzerinden adımları tamamlayarak / aktifleşerek kampanyadan faydalanabilir.

  • Söz konusu başvurulan Artı Para limitleri, Akbank tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır. Artı Para başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

  • Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan Artı Para limitiniz Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube aracılığı ile kullanılabilir.

  • Kampanyadan yalnızca gerçek bireysel Artı Para sahibi müşteriler faydalanacaktır.

  • Mobilden Akbanklı olan müşterilerimiz avantajlı Taksitli Artı Para kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hemen Başvur

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