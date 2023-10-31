FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023: 48 ay vadeli 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları neler, ne zaman başlayacak? Gözler Kabine'de!

Evlilik kredisi ile ilgili sorgulamalar bugün (31 Ekim 2023 Salı) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceği açıklanmıştı. TBMM'de gündeme gelmesi beklenen çalışmadaki son durum bugün Kabine Toplantısında ele alınacak. Evlilik kredisi şartları için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması beklenen açıklama merakla bekleniyor. İşte, faizsiz evlilik kredisi şartları...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konunun önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

Erdoğan açıklamasında, 'Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.

Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.





