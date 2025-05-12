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Faizsiz, masrafsız, taksitli... Enpara'dan %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı
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Faizsiz, masrafsız, taksitli... Enpara'dan %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Yeni bilgisayar almak istiyorsunuz ama taksitli alışverişlerde faiz yükü canınızı mı sıkıyor? Ya da evde küçük bir tadilat için ihtiyacınız olan nakiti nereden bulacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu gibi durumlarda bankaların sıfır faizli fırsatları pek çok kişiye can suyu oluyor. Enpara’nın %0 faizli 50.000 TL’ye varan kredisi de onlardan biri. Mynet üzerinden başvuru yapan ve ilk kez yeni Enpara müşterisi olacaklara özel kampanya, bütçenizi zorlamadan ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlıyor.

Hepimizin hayatında zaman zaman ani masraflar çıkabiliyor: bozulmuş bir beyaz eşya, ertelenen bir tatil ya da uzun zamandır almak istediğiniz ama hep sonrasına bıraktığınız bir elektronik ürün… Böyle zamanlarda, ihtiyaç kredileri devreye girse de çoğu zaman faiz oranları geri adım attırıyor. İhtiyaç duyulan nakit desteğini almak genellikle yüksek faiz oranları nedeniyle ya pahalıya mal oluyor ya da uzun prosedürlerle uğraştırıyor. Bankaların sunduğu sıfır faizli nakit destekleriyse acil nakit ihtiyacı olan durumlarda oldukça işe yarıyor. Enpara'nın sunduğu %0 faizli 50.000 TL’ye varan, 6 aya kadar taksit seçeneği de olan kredi fırsatı acil nakit ihtiyaçlarında adeta ilaç gibi geliyor. Üstelik ek masrafsız... Bu avantajlı fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek isterseniz tüm detaylar aşağıda sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tüm işlemler internetten; hızlı ve kolay!

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Sıfır faizli kredi fırsatından yararlanmak isterseniz uzun başvuru süreçleriyle uğraşmanıza hiç gerek yok. Tüm işlemleri internetten, sadece birkaç adımda kolayca halledebiliyorsunuz. İlk kez Enparalı olacak kullanıcılarına özel bu tekliften siz de yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Başvuru sayfasında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerini doldurduktan sonra devam ederek ilgili diğer aşamaları da tamamlayıp başvuru sürecinizi başlatabiliyor ve kredi skorunuza göre sıfır faizli olarak kullanabileceğiniz kredi tutarını görebiliyorsunuz. Siz de hemen başvurunuzu internet üzerinden dakikalar içinde yaparak ön değerlendirmenin ardından size sunulan vade ve tutar seçeneklerini görebilir, kredinizi hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hemen Başvur

Kampanya detayları da burada

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  • Kampanya, 1 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli.
  • Henüz Enpara müşterisi olmayan Mynet kullanıcılarının başvuruları için geçerli.
  • %0 faizli ihtiyaç kredisinde maksimum tutar 50.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
  • Başvuruların onaylanma sürecinde Enpara’nın kredi skorlamasına göre uygun tutar ve vade belirlenir.
  • Tahsis ücreti ve dosya masrafı yoktur. Hayat sigortası bulunmaktadır.
  • Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Hemen Başvur

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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