Faizsiz, masrafsız, taksitli... Enpara'dan %0 faizli 60.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Hepimizin hayatında zaman zaman ani masraflar çıkabiliyor: bozulmuş bir beyaz eşya, ertelenen bir tatil ya da uzun zamandır almak istediğiniz ama hep sonrasına bıraktığınız bir elektronik ürün… Böyle zamanlarda, ihtiyaç kredileri devreye girse de çoğu zaman faiz oranları geri adım attırıyor. İhtiyaç duyulan nakit desteğini almak genellikle yüksek faiz oranları nedeniyle ya pahalıya mal oluyor ya da uzun prosedürlerle uğraştırıyor. Bankaların sunduğu sıfır faizli nakit destekleriyse acil nakit ihtiyacı olan durumlarda oldukça işe yarıyor. Enpara'nın sunduğu %0 faizli 60.000 TL’ye varan, 6 aya kadar taksit seçeneği de olan kredi fırsatı acil nakit ihtiyaçlarında adeta ilaç gibi geliyor. Üstelik ek masrafsız... Bu avantajlı kampanyadan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek isterseniz tüm detaylar aşağıda sizi bekliyor.

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Tüm işlemler internetten; hızlı ve kolay!

Sıfır faizli kredi fırsatından yararlanmak isterseniz uzun başvuru süreçleriyle uğraşmanıza hiç gerek yok. Tüm işlemleri internetten, sadece birkaç adımda kolayca halledebiliyorsunuz. İlk kez Enparalı olacak kullanıcılarına özel bu tekliften siz de yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Başvuru sayfasında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerini doldurduktan sonra devam ederek ilgili diğer aşamaları da tamamlayıp başvuru sürecinizi başlatabiliyor ve kredi skorunuza göre sıfır faizli olarak kullanabileceğiniz kredi tutarını görebiliyorsunuz. Siz de hemen başvurunuzu internet üzerinden dakikalar içinde yaparak ön değerlendirmenin ardından size sunulan vade ve tutar seçeneklerini görebilir, kredinizi hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kampanya detayları da burada

Kampanya, 27 Mayıs - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli.

Henüz Enpara müşterisi olmayan Mynet kullanıcılarının başvuruları için geçerli.

başvuruları için geçerli. %0 faizli ihtiyaç kredisinde maksimum tutar 60.000 TL, maksimum vade ise 6 ay dır.

dır. Başvuruların onaylanma sürecinde Enpara’nın kredi skorlamasına göre uygun tutar ve vade belirlenir.

Tahsis ücreti ve dosya masrafı yoktur . Hayat sigortası bulunmaktadır.

. Hayat sigortası bulunmaktadır. Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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