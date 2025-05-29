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Faizsiz, masrafsız, taksitli... Enpara'dan %0 faizli 60.000 TL'ye varan kredi fırsatı
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Faizsiz, masrafsız, taksitli... Enpara'dan %0 faizli 60.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, bayram hazırlıkları çoktan başladı. Bütçenizi zorlamadan, bayram için harcama yapmayı planlıyorsanız %0 faizli 60.000 TL’ye varan kredi fırsatından yararlanmanın şimdi tam zamanı! Masrafsız ve 6 ay taksitli bu kampanya ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tüm işlemler internetten; hızlı ve kolay!

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Sıfır faizli kredi fırsatından yararlanmak isterseniz uzun başvuru süreçleriyle uğraşmanıza hiç gerek yok. Tüm işlemleri internetten, sadece birkaç adımda kolayca halledebiliyorsunuz. İlk kez Enparalı olacak kullanıcılarına özel bu tekliften siz de yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Başvuru sayfasında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerini doldurduktan sonra devam ederek ilgili diğer aşamaları da tamamlayıp başvuru sürecinizi başlatabiliyor ve kredi skorunuza göre sıfır faizli olarak kullanabileceğiniz kredi tutarını görebiliyorsunuz. Siz de hemen başvurunuzu internet üzerinden dakikalar içinde yaparak ön değerlendirmenin ardından size sunulan vade ve tutar seçeneklerini görebilir, kredinizi hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Kampanya detayları da burada

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  • Kampanya, 27 Mayıs - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli.
  • Henüz Enpara müşterisi olmayan Mynet kullanıcılarının başvuruları için geçerli.
  • %0 faizli ihtiyaç kredisinde maksimum tutar 60.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
  • Başvuruların onaylanma sürecinde Enpara’nın kredi skorlamasına göre uygun tutar ve vade belirlenir.
  • Tahsis ücreti ve dosya masrafı yoktur. Hayat sigortası bulunmaktadır.
  • Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Hemen Başvur

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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