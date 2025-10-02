Faizsiz, masrafsız, taksitli... Enpara'dan %0 faizli 60.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tüm işlemler internetten; hızlı ve kolay!

Sıfır faizli kredi fırsatından yararlanmak isterseniz uzun başvuru süreçleriyle uğraşmanıza hiç gerek yok. Tüm işlemleri internetten, sadece birkaç adımda kolayca halledebiliyorsunuz. İlk kez Enparalı olacak kullanıcılarına özel bu tekliften siz de yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Başvuru sayfasında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerini doldurduktan sonra devam ederek ilgili diğer aşamaları da tamamlayıp başvuru sürecinizi başlatabiliyor ve kredi skorunuza göre sıfır faizli olarak kullanabileceğiniz kredi tutarını görebiliyorsunuz. Siz de hemen başvurunuzu internet üzerinden dakikalar içinde yaparak ön değerlendirmenin ardından size sunulan vade ve tutar seçeneklerini görebilir, kredinizi hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kampanya detayları da burada

Kampanya 2-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin Mynet üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 60.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.

Kampanyadan her müşteri sadece 1 kere yararlanabilir.

Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.

Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

Enpara.com kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.