Farmasi üyelik ile kazançlı ek iş fırsatı!

Farmasi Türkiye’nin en büyük doğrudan satış şirketi olma yolunda ilerleyen, başarı hikayesinin temelleri, 1950 yılında kendini bilime ve ilaç üretmeye adayan Dr.C. Tuna ile atıldı. Farmasi, ilk ağrı kesici tabletleri ve öksürük şurubunu formülüze eden ve yanık kremini bulan Doktor Cevdet Tuna’nın kurucusu olduğu %100 Türk şirketidir.

Farmasi, zengin ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, Dr. Cevdet Tuna’dan özel formüllü doğal bileşen kullanılan ürünler ve Mr. Wipes markalı ev temizlik ürünleriyle ürün gamını her geçen gün genişleterek tüketici ihtiyaçlarına çözüm buluyor.

Günümüzde 2 bini aşkın ürün çeşidiyle hizmet veren Farmasi, ürünlerini İstanbul Ömerli’de bulunan 100.000 m² büyüklüğü olan ve yıllık 500 milyon üretim kapasitesi bulunan tesisinde üretiyor. Sektördeki teknolojik gündemleri yakından takip eden Farmasi, üretim tesisinde son teknoloji dijital makinaları kullanıyor.

Farmasi, ev hanımı, öğrenci, öğretmen, doktor, hemşire, işletmeci, kuaför 18 yaşından büyük kim olursa olsun paraya ihtiyacı olan herkese ek iş fırsatı sunuyor ve kendi çalıştıkları oranda kazanabilecekleri bir iş imkanı sunuyor. Bu iş sabah 8:00 akşam 17:00 gibi mesaili bir iş değildir. Günde 3-4 saatinizi ayırarak istediğiniz esnek zaman aralıklarında yapabileceğiniz bir ek iş fırsatı sunuyor.