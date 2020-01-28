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Farmasi üyelik ile kazançlı ek iş fırsatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Farmasi Türkiye’nin en büyük doğrudan satış şirketi %100 yerli kozmetik devi Farmasi 18 yaşını doldurmuş herkese bol kazançlı ek iş fırsatı sunuyor.

Farmasi üyelik ile kazançlı ek iş fırsatı!

Farmasi Türkiye’nin en büyük doğrudan satış şirketi olma yolunda ilerleyen, başarı hikayesinin temelleri, 1950 yılında kendini bilime ve ilaç üretmeye adayan Dr.C. Tuna ile atıldı. Farmasi, ilk ağrı kesici tabletleri ve öksürük şurubunu formülüze eden ve yanık kremini bulan Doktor Cevdet Tuna’nın kurucusu olduğu %100 Türk şirketidir.

Farmasi, zengin ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, Dr. Cevdet Tuna’dan özel formüllü doğal bileşen kullanılan ürünler ve Mr. Wipes markalı ev temizlik ürünleriyle ürün gamını her geçen gün genişleterek tüketici ihtiyaçlarına çözüm buluyor.

Günümüzde 2 bini aşkın ürün çeşidiyle hizmet veren Farmasi, ürünlerini İstanbul Ömerli’de bulunan 100.000 m² büyüklüğü olan ve yıllık 500 milyon üretim kapasitesi bulunan tesisinde üretiyor. Sektördeki teknolojik gündemleri yakından takip eden Farmasi, üretim tesisinde son teknoloji dijital makinaları kullanıyor.

Farmasi, ev hanımı, öğrenci, öğretmen, doktor, hemşire, işletmeci, kuaför 18 yaşından büyük kim olursa olsun paraya ihtiyacı olan herkese ek iş fırsatı sunuyor ve kendi çalıştıkları oranda kazanabilecekleri bir iş imkanı sunuyor. Bu iş sabah 8:00 akşam 17:00 gibi mesaili bir iş değildir. Günde 3-4 saatinizi ayırarak istediğiniz esnek zaman aralıklarında yapabileceğiniz bir ek iş fırsatı sunuyor.

FARMASİ ÜYELİK AVANTAJLARI

Farmasi üyelik formunu doldurduktan sonra en kısa süre içinde belirtmiş olduğunuz iletişim numaranızdan aranırsınız. Üyelik bilgileriniz alındıktan sonra hemen kayıt işleminiz tamamlanır. Anında sisteme girip sipariş vermeye başlayabilir üye kaydedebilirsiniz. Kazanan olun! Farmasi dünyası çok kazandırır. Hemen sizde avantajlardan yararlanın.

“Yerli, doğal ve yüksek kaliteli ürünleri %30-40 oranında indirimli alarak aynı zamanda Farmasi katalog fiyatları üzerinden çevrenizdeki eşe, dosta, komşularınıza, kuaförünüze, özetle her yere bırakıp sipariş toplayarak katalog fiyatından ürünleri satarak %30-40 satış kârı elde edersiniz. Ekibinize yeni temsilciler ekleyerek, sizin ve ekibinizin satış cirosuna bağlı olarak, 500,1.000,1.500, 2500, 5.000, 10.000 TL ve üzeri her ay satış prim karı kazanırsınız. Memleketimizin her köşesinden temsilci kaydı yapabilir, temsilcilerinizi de başka temsilciler yapmaya yönlendirerek hayalinizi düşleyen ekibe sahip olabilirsiniz.”

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FARMASİ ÜRÜNLERİ

Ürünlerimizde FDA, TSE, ISO ve GMP belgeleri bulunmaktadır. Ayrıca firmamızın ürünleri içinde etil alkol, domuz yağı v.b dinimizce haram sayılan maddeleri içermediğinden, HELAL KOZMETİK sertifikasına sahiptir. Sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünler kullanırken, bu ürünleri gönül rahatlığı ile bir başkasına tavsiye edebilirsiniz.

GÜVEN DAMGASI NEDİR?

Farmasi Türkiye’nin ‘’Güven Damgası’’nı alan ilk kozmetik markası! Dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş Doğrudan Satış Sektörünün lideri olan Farmasi, Türkiye’de aralarında Arçelik Beko, Pegasus gibi sadece 12 öncü e-ticaret şirketi arasında, ‘Güven Damgası’ almaya hak kazanan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyor.

Sizde vakit kaybetmeden Türkiye’nin kozmetik devi Farmasi’ye katılın kullanırken kazanmaya başlayın.

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Farmasi, satış şirketi, Kozmetik, iş,

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