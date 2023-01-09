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Faturanızı alıp PTT'ye koşun! Başvuru yapana 2.500 TL'ye varan destek! Siz de alabilirsiniz

09.01.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşları ekonomik olarak rahatlamak adına bazı sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Kış aylarında yapılan yardımlardan biri de Doğal Gaz Tüketim Desteği olarak biliniyor. Bu yardıma e-Devlet Kapısı üzerinden hanede kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvuru yapabiliyor. Başvuru yapana 2.500 TL'ye varan nakit destek veriliyor. İşte tüm detaylar...

Faturanızı alıp PTT'ye koşun! Başvuru yapana 2.500 TL'ye varan destek! Siz de alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bazı nakit destekler veriliyor. Kış aylarında verilen bu desteklerden biri de Doğal Gaz Tüketim Desteği olarak karşımıza çıkıyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması da gerekecek. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

BAŞVURU YAPANA 2.500 TL'YE VARAN DESTEK!

Bakanlık tarafından verilen bu desteğe e-Devlet Kapısı üzerinden hanede kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvuru yapabiliyor.

Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında; hane başı 2022 yılı için
yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişen bir ödeme yapılıyor. 2023 yılında bu tutarın ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan vatandaşlar, kimlik bilgilerini doğrulayarak başvurularını tamamlayabilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılıyor. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabiliyorlar.

E DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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85 MİLYAR LİRALİK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyar lira destek verildi.

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı bulunuyor.

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doğalgaz desteği başvuru doğalgaz fatura yardımı başvurusu

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