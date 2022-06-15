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FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! Fed faiz kararı toplantısı saat kaçta? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

15.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Alınacak karar doların yönünü belirleyecek. vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Fed faiz kararı toplantısı saat kaçta? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! Fed faiz kararı toplantısı saat kaçta? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı bugün açıklanacak. Söz konusu açıklama Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı sonrası Jerome Powell tarafından yapılacak. Peki Fed faiz kararı toplantısı saat kaçta? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Toplantıya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed toplantısı 14 Haziran Salı günü yapıldı. Toplantı 15 Haziran Çarşamba günü de yapılacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası açıklamada bulunacak.

FED FAİZ KARARI SSAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı ise 15 Haziran Çarşamba (bugün) Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Powell'ın açıklamaları gelecek dönemin para politikası için sinyaller barındırdığından analistlerin gündeminde olacak.

FED FAİZİ ARTIRACAK MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vutguladı.

Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Powell enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ifade eden Powell devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini vurguladı.

Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu söyleyen Powell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz"

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Fed
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