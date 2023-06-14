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FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2023: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm dünyanın gözü orada!

14.06.2023 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. ABD'de kritik TÜFE rakamları açıklandı. TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterirken, yılık TÜFE yüzde 4'e geriledi. Kritik toplantının ilki dün gerçekleştirildi. İkinci toplantı bugün yapılacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Haziran ayı FED faiz kararı tarihi ve saati...

FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2023: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm dünyanın gözü orada!

FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Tüm dünyanın gözü Jerome Powell tarafından yapılacak olan FED faiz kararı açıklamasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte 2023 Haziran ayı FED faiz kararı tarihi ve saati...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün (14 Haziran 2023) saat 21.00'de açıklanacak.

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HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

Fed faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak.

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2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

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