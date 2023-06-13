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FED FAİZ KARARI HAZİRAN AYI 2023: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri

13.06.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası, Mayıs ayında yaptığı açıklamada politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 senenin en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayı için yapacağı açıklama Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2023 Haziran ayı FED toplantısı tarihleri...

FED FAİZ KARARI HAZİRAN AYI 2023: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yarın yapılacak. Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısının Haziran ayı kararı FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Birçok kişi internette "2023 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. 2023 Haziran ayı FED toplantısı tarihleri ve detaylar haberimizde...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

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HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

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