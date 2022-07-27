FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dolar, altın ve kripto paraları da etkileyen FED faiz kararının nasıl olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haziran ayında FED faizi 75 baz puan artırarak 1.75'e yükseltmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED temmuz ayı faiz kararı saat kaçta belli olacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için toplantı tarihi yüz binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonların merakla beklediği FED faiz kararı en son Haziran ayında açıklanmış ve FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75 seviyesine çekmişti.

Enflasyonu baskılamak için yapılan FED faiz toplantısı Temmuz ayında bir kez daha yapılacak. Piyasaların gözünü kulağını diktiği toplantı tarihi ise belli oldu. FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklama 27 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek. Toplantıların akşam saat 21.00'da yapılması bekleniyor.

SON 28 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

FED tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından, FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

