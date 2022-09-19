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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak?

19.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı sonrası belli olacak. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada 2022'nin sonuna dek faiz artırımına gidilebileceği yönünde konuşmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı 2022 Eylül ayı FED faiz kararı kripto para piyasası da dahil olmak üzere altın ve birçok varlığa yön verecek. Ekonomi ilgilileri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın beklenen açıklamayı ne zaman yapacağını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak?

1

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

jerome powell

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

2

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Ocak ayından bu zaman dek faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.

25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği düşünülüyor.

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FED faiz kararı fed başkanı jerome powell
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