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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur, faizler artar mı? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi!

21.07.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaları yakından takip eden ve yatırımları olan vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Son toplantısını Haziran ayında yapan FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltmişti. Peki FED faiz kararı ne olur, faizler artar mı? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur, faizler artar mı? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi!

FED faiz kararı toplantısnın ne zaman, hangi gün yapılacağı merak konusu oldu. Öte yandan dolar, kripto para ve daha birçok farklı kulvarda yatırımı olan kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur, faizler artar mı? İşte ABD Merkez Bankası toplantı tarihi...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için toplantı tarihi yüz binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonların merakla beklediği FED faiz kararı en son Haziran ayında açıklanmış ve FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75 seviyesine çekmişti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Enflasyonu baskılamak için yapılan FED faiz toplantısı Temmuz ayında bir kez daha yapılacak. Piyasaların gözünü kulağını diktiği toplantı tarihi ise belli oldu. FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açıklama 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

SON 28 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

FED tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından, FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Fed abd merkez bankası
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