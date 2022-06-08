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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantı tarihi belli mi? Faiz artacak mı?

08.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı doların yönünü belirliyor. Amerika Birleşik Devletler Merkez Bankası'nın Haziran ayında gerçekleştirilecek toplantısının tarihi ve kararın hangi yönde yapılacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz kararının duyurulacağı gün ve toplantı tarihi...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantı tarihi belli mi? Faiz artacak mı?

FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklama Jerome Powell tarafından yapılacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararının alınacağı toplantıya ilişkin detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed toplantısı 14 Haziran Salı günü ve 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası a.ıklamada bulunacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ BELLİ Mİ?

Amerika Birleşik Devletler Merkez Bankası'nın (Fed) ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı ise 15 – 16 Mart arasında gerçekleştirildi. 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılan toplantının ardından son toplantı 14 – 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FED FAİZİ ARTIRACAK MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vutguladı.

Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Powell enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ifade eden Powell devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini vurguladı.

Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu söyleyen Powell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz"

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Fed
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