FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı faiz beklentisi ve FED toplantısı tarihleri!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu .Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Birçok kişi FED faiz kararını merak ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.
FED faiz kararı, 1 Şubat'ta saat 21.30’da açıklanacak.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.
Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.
FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık