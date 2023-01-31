FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı faiz beklentisi ve FED toplantısı tarihleri!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu .Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Birçok kişi FED faiz kararını merak ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı, 1 Şubat'ta saat 21.30’da açıklanacak.

2023 OCAK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'DAN 'FED FAİZ KARARI' SİNYALİ

FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

