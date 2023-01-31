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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı faiz beklentisi ve FED toplantısı tarihleri!

31.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapılmıştı. Peki, 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saat kaçta belli olacak? Birçok kişi şimdiden arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte, 2023 Ocak ayı faiz beklentisi...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı faiz beklentisi ve FED toplantısı tarihleri!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu .Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. Birçok kişi FED faiz kararını merak ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı, 1 Şubat'ta saat 21.30’da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

2023 OCAK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'DAN 'FED FAİZ KARARI' SİNYALİ

FED Başkanı Jerome Powell, yeni yılda faiz indirimi kararı almayı düşünmediklerini söyledi. FED faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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