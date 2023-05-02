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FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı tarihi

02.05.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı açıklamaları dolar, kripto para ve altın gibi kalemlere yön verdiği için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar son kapanışını 19.4589 TL'den yaptı. Dolar 19.4554 TL alış fiyatından, 19.4624 TL satış fiyatından işlem görüyor. Bilindiği üzere ABD Merkez Bankası faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltilmişti. Peki FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı hangi tarihte?

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı tarihi

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yarın yapılacak. Dolar ve altın yatırımcıları Jerome Powell tarafından yapılan açıklamasına kilitlendi. Bilindiği üzere Nisan ayında FED faiz kararı toplantısı yapılmadı. 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor.

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FED TOPLANTISI BU AY YAPILACAK MI?

FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.

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FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı bugün (2 Mayıs Salı) ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

FED'in faiz kararı beklentisi merak konusu oldu.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini ifade etti.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024

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