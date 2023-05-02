FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı tarihi

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yarın yapılacak. Dolar ve altın yatırımcıları Jerome Powell tarafından yapılan açıklamasına kilitlendi. Bilindiği üzere Nisan ayında FED faiz kararı toplantısı yapılmadı. 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor.
FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.
FED toplantısı bugün (2 Mayıs Salı) ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.
FED'in faiz kararı beklentisi merak konusu oldu.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini ifade etti.
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