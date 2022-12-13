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FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, toplantı saat kaçta? 2022 Aralık FED faiz kararı bekleniyor!

13.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. 2022 Aralık ayı toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell konuya ilişkin açıklamada bulunacak. ABD Merkez Bankası Kasım ayında faizi 3,25'ten yüzde 4'e çıkarmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2022 Aralık FED faiz kararı öncesi kritik toplantıya ilişkin detaylar...

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, toplantı saat kaçta? 2022 Aralık FED faiz kararı bekleniyor!

FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada Aralık toplantısında faiz artırımında “yavaşlama başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı. Jarome Powell'ın bu sözleri öncesi konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistlerin görüşleri de aynı şekildeydi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2022 Aralık FED toplantısı ile ilgili ayrıntılar...

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.

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