FED faiz kararı ne zaman açıklanır, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? 14 Aralık 2022 FED faiz kararı açıklanıyor!

FED faiz kararı tarihi ve saati merak konusu oldu. dolar haftanın ikinci işlem gününü 18,5215 TL alış, 18,6601 TL satış fiyatından kapatmıştı. Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada Aralık toplantısında faiz artırımında “yavaşlama başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı. Jarome Powell'ın bu sözleri öncesi konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistlerin görüşleri de aynı şekilde olmuştu. Birçok kişi, "FED faiz kararı ne zaman açıklanır, saat kaçta?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. FED faiz kararı 14 Aralık 2022 çarşamba günü açıklanacak.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak.

FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.



