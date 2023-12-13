FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK 2023: Altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü yapıldı. İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirilecek. 13 Aralık 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte FED faiz kararı öncesi 13 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI (13 ARALIK 2023)

FED faiz kararı öncesi altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Gram altın 1.852,43 liradan alınıyor, 1.852,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 12.539,00 liradan alınıyor, 12.618,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 6.289,00 liradan alınıyor,6.334,00 liradan satılıyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ÇEYREK ALTIN FİYATI!

Çeyrek altın, 3.135,00 liradan alınıyor, 3.166,00 liradan satılıyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ TAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM!

Tam altın bugün 12.342,23 TL alış, 12.581,79 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) açıklanacak.

İlk toplantı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Bugün yapılacak ikinci toplantı sonrası beklenen açıklama saat 21:00'de yayımlanacak.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı. Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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