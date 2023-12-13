FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BITCOIN FİYATI 13 ARALIK 2023: Bitcoin kaç dolar, Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple, BTC fiyatları!

Bitcoin fiyatı 13 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı nedeniyle Ethereum, Dogecoin, Ripple ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü yapıldı. İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirilecek. Peki, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Bitcoin kaç dolar? İşte FED faiz kararı öncesi 3 Aralık 2023 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple, BTC fiyatları...

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün 41.060,07 dolar alış, 41.060,06 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 2.201,5500 dolar alış, 2.201,5400 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0912 dolar, satış fiyatı ise 0,0912 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,6207 dolar, satış fiyatı ise 0,6206 dolar oldu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) açıklanacak.

İlk toplantı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Bugün yapılacak ikinci toplantı sonrası beklenen açıklama saat 21:00'de yayımlanacak.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı. Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.





