FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 13 ARALIK 2023: FED faiz kararı doları nasıl etkiler, bugün ne kadar, euro kaç TL? Gözler Jerome Powell'da

Dolar ve euro haftanın üçüncü gününde FED faiz kararı öncesi merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü yapıldı. İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirilecek. 13 Aralık 2023 Çarşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, FED faiz kararı doları nasıl etkiler? İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günün dolar ve euro fiyatı...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI (13 ARALIK 2023)

Dolar önceki kapanışını 29.0216 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0173 liradan, satış fiyatı ise 29.0260 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.42'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.3496 TL'den yapan euro şu anda 31.3327 TL alış ve 31.3666 TL satış fiyatına sahip.

FED FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

ABD dolarının değerinin genel olarak DXY endeksi üzerinden takip edildiği bilinir. Yani doların bu endeksin içerisinde bulunan diğer 6 para biriminin karşındaki değeri görülebilir. Enflasyonun azalması ve mevcut ülkedeki dövizin ise artış göstermesi de yerel para birimine dair olumlu hususlara işaret eder. Dolayısıyla yerel para birimi bu bağlamda diğer ülkelerin yerel para birimlerine karşı değer kazanır. FED de Amerika Merkez Bankası yani Federal Reserve olduğu için FED tarafından gerçekleştirilen faiz artırımı ABD dolarının değer kazanmasını sağlar.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) açıklanacak.

İlk toplantı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Bugün yapılacak ikinci toplantı sonrası beklenen açıklama saat 21:00'de yayımlanacak.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı. Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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