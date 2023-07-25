FED FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz artarsa dolar ne olur? Kritik gün yarın!

FED faiz kararı bugün gerçekleştirilecek toplantı nedeniyle internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. FED faiz kararı dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar güvenli yatırım için ABD Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için beklentiler ne yönde? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantılar sonrası yapılacak.

Jerome Powell FED faiz kararı açıklamasını 26 Temmuz'da yapacak.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI

FED Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuş oldu.

FED Başkanı Jerome Powell, "Enflasyon baskısı yüksek olmaya devam ediyor" dedi ve konuşmasına şu zölerle devam etti:

"Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." dedi.

FED FAİZLERİ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faiz artırırsa enflasyonun azalması beklenir ve ülkedeki dövizin artması da yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olur.

Dolar bilhassa gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır.

Özetle; ABD Merkez Bankası'nın güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de haziran ayı enflasyonuna dair piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu hatırlattı.

