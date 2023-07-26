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FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED faiz kararı ne olur? Gözler Jerome Powell'da

26.07.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merak konusu oldu. Alınacak karar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Temmuz 2023 FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED faiz kararı ne olur? Gözler Jerome Powell'da

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bugün yapılacak. Bilindiği üzere Haziran ayında ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemiş ve 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirilecek. İşte 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısına ilişkin detaylar...

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi.

İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı toplantı sonrası yapılacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte küresel piyasaların beklediği tarih!

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Fed Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Analistler, ABD'de haziran ayı enflasyonuna dair piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu hatırlattı.

FED'den flaş faiz kararı!

2023 HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI

FED Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuş oldu.

FED faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

FED Başkanı Jerome Powell, "Enflasyon baskısı yüksek olmaya devam ediyor" dedi ve konuşmasına şu zölerle devam etti:

"Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor."

FED faiz kararı doları nasıl etkiledi?

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