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Fed faiz kararını saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu toplantıda

28.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların gözü bugün yapılacak olan FED toplantısına çevrildi. FED, toplantı sonrası faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Fed faiz kararını saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu toplantıda

Faiz kararından önce ABD piyasalarının yatay seyir izlerken FED toplantısından çıkacak kararın arkasından piyasaların tekrardan hareketlenmesi karara göre şekil alması bekleniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 28 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Piyasalarda açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklendiğini belirten analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

FED toplantısı faiz kararının saat 21.00-21.30 arasında açıklama yapılması bekleniyor.

FED TOPLANTISINDAN NE KARAR ÇIKACAK?

Jerome Powell tarafından yapılan son değerlendirmede, Powell ve merkez bankası üyeleri, yatırımcılara enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını vurgulamıştı.


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Fed
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