FED kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklama Jerome Powell tarafından yapılacak. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararının alınacağı toplantı ile ilgili detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed toplantısı 14 Haziran Salı günü ve 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası a.ıklamada bulunacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Amerika Birleşik Devletler Merkez Bankası'nın (Fed) ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı ise 15 – 16 Mart arasında gerçekleştirildi. 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılan toplantının ardından son toplantı 14 – 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2022 HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vutguladı.

Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Powell enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ifade eden Powell devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini vurguladı.

Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu söyleyen Powell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz"



