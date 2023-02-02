Fed kararları sonrası uzman isimden kritik uyarı! "Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

Fed yeni yılın ilk faiz kararını 22.00'de açıkladı. Piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Enflasyonun kısmen gevşediğine dikkat çeken yetkililer faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını dile getirdi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ise 'şahin tonda' yorumlandı. Türkiye piyasaları ise gözlerini dolar kuru ve altın fiyatına çevirdi. Kararın ardından dolarda büyük bir hareketlilik görülmezken altında hafif yönlü bir artış izlendi. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş 2023 yılında gümüşün önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Getirisinin altından daha fazla olacağını tahmin ediyorum" dedi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI DALGALANMA YARATTI

Fed kararları sonrası yaşanan dalgalanmaların sebebinin Powell'ın açıklamaları olduğunu vurgulayan Memiş, "Fiyatlar yarından itibaren kendine bir yön belirler" dedi. Piyasalardaki son durumu değerlediren Memiş şu ifadeleri kullandı;

Fed’in faiz kararından önce sakin seyirde işlemler gerçekleştiren altının ons fiyatı 1.927 dolar seviyesinden 1.945 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın 1.180’den 1.185 yükseldi. İçerde dolar/TL kuru stabil olduğundan gram altın, fazla etkilenmedi. Bu dalgalanma Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarından kaynaklandı. Bu dalgalanmalar için yatırımcıyı uyarmıştım. Fiyatlar yarından itibaren kendine net bir yön belirler.

"GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİMİ KORUYORUM"

Dolar endeksi (dxy), 102 seviyesinden 100,94 seviyesine geriledi. Yani, uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken altın değer kazanmış oldu. Gram altın tarafında bu yıl için öngörümde bir değişiklik yok. Yıl içerisinde 1.450 lira seviyesi beklentimi hala koruyorum. Ancak kısa vade için ons altında bir geri çekilme yaşanabilir. Ons altında öngörüm 1.880-1.850 dolar aralığı. Bu seviyeye gerilediğinde o gün gram altın kaça tekabül ediyorsa alınmalı. Muhtemelen 1.140 lira seviyesine geri çekilebilir.

"GÜMÜŞÜN GETİRİSİ ALTINDAN FAZLA OLACAK"

Bu geri çekilmeler kısa vade için alım fırsatı olacaktır. Sonrasında rekorlarını sık tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak. Altın/Gümüş rasyosu 81,30’da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Altınla gümüş almakta ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Çünkü 2023’de gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ediyorum. Elinde nakit bulunduran altın yerine gümüşü tercih etmeli. 2022’de gram altın yüzde 43 kazandırırken, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023’de gümüş yine altını tahtından edebilir. Gümüşü daha çok önemsiyorum. Bugün “Altın mı, gümüş mü?” derseniz “Gümüş” derim. Altının ons fiyatında 1.957 dolar, 1.195 lira dirençleri var. Burdan geri dönebilir. Şubat ayında altın fiyatlarında 1.850 dolar, 1.140 lira seviyelerini bekliyor olacağım.



