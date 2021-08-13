Fenerbahçe Token satışı yeniden başladı! Paribu'dan hata açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım atarak kendi tokenini geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Token paritesi, bugün 14.00'te Paribu’da açılıyor" denildi. Öte yandan Paribu sistemi işlem yoğunluğu nedeniyle hata verdi. Kullanıcılar bir süre Fenerbahçe Token için işlem yapamadı.

FENERBAHÇE TOKEN TEKRAR SATIŞTA

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

PARİBU'DAN HATA AÇIKLAMASI

Paribu üzerinden Fenerbahçe Token için işlem yapmak isteyen kripto para yatırımcıları, "İşlem yoğunluğu nedeniyle veriler gecikmeli olarak güncellenmektedir." uyarısı ile karşılaştı.

Öte yandan Paribu uygulaması ise şu hatayı verdi:



