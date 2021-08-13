Fenerbahçe Token satışı yeniden başladı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım atarak kendi tokenini geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Token paritesi, bugün 14.00'te Paribu’da açılıyor" denildi.

FENERBAHÇE TOKEN PARİTESİ AÇILIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;



