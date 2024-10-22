FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "ATM'ler bozuluyor" diyerek açıkladı: 'Daha büyük banknota ihtiyaç var'

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "ATM'ler bozuluyor" diyerek açıkladı: 'Daha büyük banknota ihtiyaç var'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.10.2024 18:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, piyasanın artık daha büyük banknota ihtiyacı olduğunu ifade ederek artık ATM'lerin bozulmaya başladığını söyledi. Mert, "Şubelerde para sayma yükünden dolayı müşterileri ATM cihazlarına yönlendiriyoruz o da ciddi problemler yaşatıyor" diye ekledi.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "ATM'ler bozuluyor" diyerek açıkladı: 'Daha büyük banknota ihtiyaç var'

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, daha büyük banknota ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mert, "ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı, artık bazı banknotları da koyamıyoruz." dedi.

thumbs_b_c_560707df420738035fc403f54b42e429

"ATM'LER BOZULMAYA BAŞLADI"

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert Bloomberg HT’ye gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Mert konuşmasında daha büyük banknot ihtiyacı olduğunu şubelerde ciddi problemler yaşandığını, operasyonel yükün çok arttığını söylerek şunları ifade etti:

“Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı, artık bazı banknotları da koyamıyoruz. Şubelerde para sayma yükünden dolayı müşterileri ATM cihazlarına yönlendiriyoruz o da ciddi problemler yaşatıyor."

thumbs_b_c_5a3984db2039f8cf19d89e047196e5bd

"BÜYÜK YÜK GETİRİYOR"

Öngörülen yeni banknot çıkışının olmadığını da sözlerine ekleyen Mert, bu sürecin uzun bir süreç olduğunu yasal düzenlemelerinin de vakit aldığının altını çizerek, bu durumun operasyonel açıdan büyük yük getirdiğini vurguladı.

"GÜN BOYUNCA PARA SAYILIYOR"

Kısa vadede çözülmesi gereken bir problem olduğunun altını çizen Mert, “Bazen şubelerde bir ev alımı satımı olduğu zaman birkaç cihazla birlikte kontrollü bir şekilde bütün gün boyunca para sayılıyor” diye ekledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fibabanka ATM
En Çok Okunan Haberler
Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Tartışma bu kez ortaklar arasında

Tartışma bu kez ortaklar arasında

Memur ve emekli için ocak ayı zam tablosu... 3 tahmin konuşuluyor!

Memur ve emekli için ocak ayı zam tablosu... 3 tahmin konuşuluyor!

IMF'nin tahminleri 2024 yılı enflasyon oranından büyüme tahminlerine kadar değişti

IMF'nin tahminleri 2024 yılı enflasyon oranından büyüme tahminlerine kadar değişti

Akaryakıta çifte indirim...Benzin ve motorin fiyatları değişti!

Akaryakıta çifte indirim...Benzin ve motorin fiyatları değişti!

Kuzey Marmara Otoyolu için 240 milyon Euro destek

Kuzey Marmara Otoyolu için 240 milyon Euro destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.