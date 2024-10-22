Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "ATM'ler bozuluyor" diyerek açıkladı: 'Daha büyük banknota ihtiyaç var'

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, daha büyük banknota ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mert, "ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı, artık bazı banknotları da koyamıyoruz." dedi.

"ATM'LER BOZULMAYA BAŞLADI"

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert Bloomberg HT’ye gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Mert konuşmasında daha büyük banknot ihtiyacı olduğunu şubelerde ciddi problemler yaşandığını, operasyonel yükün çok arttığını söylerek şunları ifade etti:

“Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı, artık bazı banknotları da koyamıyoruz. Şubelerde para sayma yükünden dolayı müşterileri ATM cihazlarına yönlendiriyoruz o da ciddi problemler yaşatıyor."

"BÜYÜK YÜK GETİRİYOR"

Öngörülen yeni banknot çıkışının olmadığını da sözlerine ekleyen Mert, bu sürecin uzun bir süreç olduğunu yasal düzenlemelerinin de vakit aldığının altını çizerek, bu durumun operasyonel açıdan büyük yük getirdiğini vurguladı.

"GÜN BOYUNCA PARA SAYILIYOR"

Kısa vadede çözülmesi gereken bir problem olduğunun altını çizen Mert, “Bazen şubelerde bir ev alımı satımı olduğu zaman birkaç cihazla birlikte kontrollü bir şekilde bütün gün boyunca para sayılıyor” diye ekledi.