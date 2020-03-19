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Fitch, küresel büyüme tahminini düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Fitch, 2020 için küresel büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e düşürdü.

Fitch, küresel büyüme tahminini düşürdü

Fitch, 2020 için küresel büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e düşürdü.

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