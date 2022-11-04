Fiyatlar fırladı bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Kaban, mont ve botlar mağazaların vitrinlerinde yer almaya başladı ancak etiketler vatandaşların cebini yakıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alt başlıklara bakıldığında fiyatı en çok artan ürünler arasında kadın ve erkek giyim de yer alıyor. Kışlık kıyafet fiyatlarındaki yükseliş ve müşteri olmaması sonucunda bazı online alışveriş siteleri bankalarla anlaşma yaptı. Kredi kartı taksit sayısında limit olunca 36 aya varan vadelerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı.

'BİZ DE KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Habertürk'te yer alan habere göre kaban, mont ve bot için idare devri başladı. Kışlık kıyafetler vitrinde ancak esnaf müşteri bekliyor. İhtiyacı olan tüketici ise çareyi kredi kartına uzun taksitte buluyor.

Açıklamada bulunan bir esnaf konuyla ilgili şunları söyledi:

"'Bankanın mesajı geldi, 8 taksitle alabilir miyim' diye sorular geliyor. Günlük dükkana giren müşteri sayısı 300-350 iken bu rakam 50-60'larda şu anda. Bu çevrede 5 tane erkek giyim mağazası vardı. 3 tanesi kapandı, sanırım bu gidişle biz de kapatma kararı vereceğiz. Taksitli satış var ama müşteri yok."

'İŞÇİLİK MALİYETLERİMİZ YÜZDE 90 CİVARI ARTTI'

Enflasyon hazır giyim sektörünü de vurdu. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 8,34'le giyim ve ayakkabıda oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse işçilik maliyetlerimiz yüzde 85 yüzde 90 civarı bir artış gösterdi. Enerji fiyatları zaten malum biliyorsunuz yüzde 400'lere yüzde 500'lere varan artışlara maruz kaldık. Kredi kartı alışverişlerinde bir takım taksitlendirme sınırları var. Online platformlar bankalarla kampanyalar yaparak sorunu farklı şekilde aşmaya çalışıyorlar."

GEÇEN YIL 300 LİRA OLAN MONT BU YIL BİN LİRA

Ham madde, işçilik ve üretimdeki artışa katlanan enerji maliyetleri de eklendi. Sonuç, geçen sene 300 liraya satılan bir montun fiyatı bu sene 800 lira ile bin lira arasında değişiyor.