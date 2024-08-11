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Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.08.2024 19:50
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Yurt dışına giderken çıkış harcı ödemekle yükümlü olan Türk vatandaşları harç pulu için 500 lira ödeyecek. 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşlar 500 lira ödeyecek. Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları için yeni harç tutarı 12 Ağustos'tan önce de yatırabilecek.

Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.

Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren (12 Ağustos) geçerli olacak.

Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59’a kadar yurt dışı çıkış harcı 150 lira; 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.

"YENİ HARÇ TUTARINI 12 AĞUSTOS'TAN ÖNCE YATIRABİLİRSİNİZ!"

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
harç yurt dışı
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