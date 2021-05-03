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Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! | Hangi vergiler ertelendi? İşte ertelenen vergilerin son ödeme tarihleri!

03.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bakanlığa gelen talepler ve devam eden tam kapanma süreci içerisinde geçerli olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, 17 Mayıs tarihine kadar verilmesi gereken vergilerin süresi uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre; gelir ve kurum geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihleri 31 Mayıs Pazartesi tarihine kadar ertelendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! | Hangi vergiler ertelendi? İşte ertelenen vergilerin son ödeme tarihleri!

30 Nisan itibariyle girdiğimiz "tam kapanma" sürecinin dördüncü gününde, yeni düzenlemeler de devam ediyor. Geçici vergi ödeme döneminde beyanname tarihi, 17 Mayıs gün sonu olarak belirlenen geçici vergilerin son ödeme tarihlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre; kurum ve gelir geçici vergileri ile ilgili beyanname verilmesi ve ödeme yapılması için süre, Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldı.

HANGİ VERGİLER ERTELENDİ?

Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

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Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

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