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GES nedir, ne anlama gelir? Gelire Endeksli Senet (GES) ne demek? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ne işe yarar?

10.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GES nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Gelire endeksli senet' açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade ederek uygulanan politikalar ile bu sürecin başarıyla atlatılacağını vurguladı. Peki Gelire Endeksli Senet ne demek? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ne işe yarar? İşte GES ile ilgili detaylar...

GES nedir, ne anlama gelir? Gelire Endeksli Senet (GES) ne demek? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ne işe yarar?

GES nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Gelire endeksli senet' açıklaması sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Gelire Endeksli Senet (GES) ne demek? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ne işe yarar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 'GES' açıklamasının ayrıntıları...

GES NEDİR?

GES konusunda Borsa istanbul'da yer alan bilgiler şu şekildedir:

Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde ilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir. GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır.

GELİRE ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ NE İŞE YARAR?

Devlet İçi Borçlanma Senedi ile ilgili Borsa İstanbul'da şu bilgiler yer almaktadır:

''Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. DIBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir.''

GES nedir?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN 'GES' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi

''Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında; Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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