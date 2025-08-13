getirfinans'tan %2,49 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Başvuru süreci çok hızlı ve kolay...

Yeni müşterilere özel %2,49 faizli ve 6 ay taksitli 50.000 TL'ye varan kredi kampanyasının başvuru süreci son derece basit. Uygulama üzerinden birkaç adımda kredi başvurunuzu yapabilir, başvurunuz olumlu sonuçlandığı takdirde kredinizi hemen alabilirsiniz. Bu fırsat, acil ihtiyaç duyulan anlarda hızlı finansman sağlamak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Peki hangi adımları izleyerek başvuru yapmalısınız? İşte yapmanız gerekenler:

İlk adım buraya tıklayarak getir uygulamasını indirmek ve getirfinans'a giriş yapmak.

tıklayarak getir uygulamasını indirmek ve getirfinans'a giriş yapmak. Ardından hesap açarak getirfinanslı olup hızlı bir şekilde teklif ve kampanyalardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Detaylı kampanya koşulları burada

Kampanyadan yararlanmak için 15 Ağustos 2025 tarihine kadar getirfinans müşterisi olmak ve 17 Ağustos 2025’e kadar kredi başvurusunda bulunmak gerekiyor.

Kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 50.000 TL, maksimum vade ise 6 ay olarak belirlenmiştir. Ekstra tahsis ücreti bulunmamaktadır.

Avantajlı %2,49 faiz oranı, müşteri olduktan sonraki gün saat 12.00'den sonra tanımlanır.

Avantajlı faiz oranı hayat sigortası ile kullanılan krediler için geçerlidir.

Krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanılabilir ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.

Kampanya müşteri olan ilk 6.000 kişi ile sınırlıdır.

50.000 TL için aylık %2,49 faiz oranı ile 6 ayda kullanacağın kredinin yıllık maliyet oranı %46,5631'dir. yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.

Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği müşterilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.