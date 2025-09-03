Ev Yaşam Ev Yaşam
getirfinans'tan %3,49'dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL'ye varan kredi
getirfinans'tan %3,49'dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL'ye varan kredi

Seray Yalçın
Hayatta kimi zaman beklenmedik masraflar kapınızı çalar, kimi zaman da uzun süredir ertelediğiniz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek istersiniz. Böyle anlarda tatilden eğitime, ev yenilemeden teknoloji alışverişine farklı ihtiyaçlara esnek çözümler bulmak öyle sanıldığı kadar zor değil. getirfinans, tam da bu noktada %3,49'dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL’ye varan kredi fırsatı ile kullanıcılarına hızlı ve pratik bir seçenek sunuyor. Nasıl mı? İşte detaylar...

Telefon faturanızı, market alışverişinizi ya da küçük harcamalarınızı düşünürken büyük planlarınızı ertelediğinizi fark ettiniz mi? Aslında doğru zamanda doğru finansal imkânlara ulaşmak, bu planları hayata geçirmenin en kolay yolu olabilir. Bazen bir tatil, bazen evinizde yapacağınız küçük bir değişiklik... getirfinans, hızlı başvuru süreci ve kişiye özel %3,49'dan başlayan aylık faiz oranlarıyla sunduğu kredi fırsatıyla bu küçük dokunuşları gerçeğe dönüştürmeniz yardımcı oluyor. Detaylar için okumaya devam edin.

%3,49'dan başlayan aylık faiz oranı ile kredi imkanı

getirfinans tan %3,49 dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL ye varan kredi 1

getirfinans kredi kampanyası kapsamında müşterilere %3,49 ile %4,49 arasında değişen aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor. Bankacılık hizmeti Fibabank aracılığıyla veriliyor. Tüm süreç dijital olarak tamamlanıyor. Üstelik saniyeler içinde başvuru yapıp sonucunu öğrenebiliyorsunuz. Dosya masrafı ya da tahsis ücreti ödemeden kredi kullanabilir, seçtiğiniz vadede faiz oranınızı sabitleyebilirsiniz.

Başvuru oldukça pratik

getirfinans tan %3,49 dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL ye varan kredi 2

Kredi başvurusu için tek yapmanız gereken Getir uygulamasını kullanmak. Basit birkaç adımda işleminizi tamamlayabilir, saniyeler içinde başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz. Vade ve kredi tutarınızı belirledikten sonra onay vererek paranızın anında hesabınıza geçmesini sağlayabilirsiniz. Tüm süreç dijital ilerlediği için ek belge sunmanıza gerek yok. Başvuru sırasında getirfinans müşterisi olabilir ve tüm avantajlardan kolayca yararlanmaya başlayabilirsiniz.

  • İlk adım buraya tıklayarak getir uygulamasını indirmek ve uygulamanın içerisinden getirfinans’a tıklamak.
  • Ardından getirfinanslı olup hızlı bir şekilde teklif ve kampanyalardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
  • Uygulama menüsünden “Ürünler > Kredi > Başvur” adımlarını takip edin.
  • İhtiyacınıza uygun kredi tutarını ve vadeyi seçin.
  • Başvurunuzu onaylayın.
  • Krediniz değerlendirildikten sonra olumlu sonuçlandığı takdirde hesabınıza aktarılır.
Kampanya Koşulları

getirfinans tan %3,49 dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 500.000 TL ye varan kredi 3

  • Kredi aylık faiz oranları müşteri bazlı olarak %3,49 – %4,49 arasında değişiklik gösterebilir.
  • 500.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunulmaktadır.
  • Tahsis ücreti ve dosya masrafı alınmamaktadır.
  • 36 aya kadar vade seçenekleri geçerlidir.
  • Her vade ve tutarda size özel tek faiz oranı uygulanır.
  • Başvuru sonrası kredinizi kullanmaktan vazgeçerseniz, 14 gün içinde yalnızca günlük faiz ödeyerek iade edebilirsiniz.
  • Başvuru için ek belge talep edilmemektedir.
  • Kredinizin limitini, aylık faiz oranını ve başvuru sonucunu saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.
  • Bankacılık hizmeti Fibabanka aracılığıyla sunulmaktadır.
  • Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
